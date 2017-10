Laura Kõrgemäe glamuursel äril on maksuvõlg ja töötajate arv on imelik

Laura Kõrgemäe, kes on viimasel ajal sattunud meedia huviorbiiti võimalike kupeldamisüritustega, ettevõte Invidia Agency OÜ näitas suurt kasumikasvu.

Promotüdrukuid ja -poisse pakkuva promo- ja modelliagentuuri läinud aasta kasum kasvas aastaga 2312 eurolt 14 253 eurole. Käive hüppas 93 219 eurolt 232 632 eurole.

Aasta lõpu seisuga oli ettevõttel raha 11 330 eurot.

Äri osanikud olid jumestusartist Kerstin Koort ja Laura Kõrgemäe. Ettevõtte aastaaruande andmetel töötas mullu ettevõttes töölepingu alusel üks inimene ja kolm töötasid võlaõigusliku lepingu alusel. E-krediidiinfo andmetel on ettevõttes rohkem töötajaid - suisa 58 töötajat.

Vaatamata läinud aasta edukale ärile on ettevõttel tekkinud võlgnevus maksuameti ees. 28. oktoobri seisuga oli Invidia Agency OÜ-l juba kokku maksuvõlga 8868,06 eurot. Sellest osa on tasumisgraafikus ehk ettevõttel on ennegi riigile maksuvõlga esinenud ja see on mingil määral ilmselt ajatatud. Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 11.09.2017.

Varem kandis ettevõte nime OÜ Baltic Kitchen OÜ ja OÜ FOD Mööbel.

Ettevõtte aadress on Katusepapi tn 4.