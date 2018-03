Lauristin puidurafineerimistehasest: selline parteiülene üksmeel on haruldane

Marju Lauristin Ylicooli kohvikus Foto: Argo Ingver

Homme hakatakse Tartu volikogus arutama 7000 allkirja kogunud apelli, mille eesmärgiks on alustada puidurafineerimistehase rajamise protsess otsast peale. Et kõik erakonnad on ühel meelel praegusel kujul puidurafineerimistehase vastu, on haruldane üksmeel, ütles Tartu Linnavolikogu liige Marju Lauristin (SDE).