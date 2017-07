Leedo endine firma saavutas Saksamaal uute omanike käe all edu

Kunagi eestlastele kuulunud firma saavutas Põhja-Saksamaal Elbe jõel pärast uut algust edu.

Vjatšeslav Leedole kuulunud firma Elb-Link saavutas esmakordselt positiivse tulemuse. Firma tegi uue alguse maikuu lõpus, esimese 50 päeva jooksul transportisid nad üle Elbe 52 500 reisijat.

Eelmisel aastal samal ajal sõitis kahe parvlaevaga 47 064 inimest, praegu saavutati parem tulemus ühe parvlaevaga, vahendab Weser Kurier.

Põhjusena näeb uus Elb-Link juhatus eelkõige seda, et autojuhid avastavad mugavuse, mida parvlaeva reis endast juhtidele kujutab.

Lisaks ehitasid sakslased jõge ületava parvlaeva ümber. Varasema 90 minuti asemel ületab alus jõe nüüd 74 minutiga. Seega on parvlaev kiirem, kui autoga läbi lähedal oleva veealuse tunneli sõita. Parasjagu on lähedal asuvatel kiirteedel ümberehitused, mis tekitavad ummikuid ja see meelitab enam inimesi parvlaevaga jõge ületama.