Leedo Hiina ärist: pärast lugematuid gānbēi’sid tuli sealne valitsus meile vastu ja maksab isegi natuke peale

Äripäeva konverentsil Äriplaan 2019 rääkis Leedo, et esimene kontakt Hiinaga oli 26 aastat tagasi, mil ta Hiina konsuliga koos istus ning õppis ära esimese mandariini keelse sõna- gānbēi (eesti keeles võtame! või terviseks!).

Kella neljaks varahommikul oli endisel praamiparunil selga teinegi mandariini keelne sõna xie xie (hääldub umbes sje-sje ja tähendab aitäh). Nagu konsul kinnitas: „Need on kaks sõna need on kaks sõna mis sul on tarvis, siis oled sa edukas!“.

Väikseks nimetab Leedo Hiina tehast ja äri sellepärast, et sealsete mastaapide mõistes on 100 miljonit hästi pisikene ettevõte. „Sama mis meil 100 000 või 150 000,“ rääkis ta.

Leedo sõnul alustasid nad Hiinas palkamajade tootmisega. „Minu üllatuseks aga hiinlased ei teadnud, mis on moodulamaja ja kuna me neid tootsime, siis oli neid mõttekas teha ka Hiinas,“ rääkis Leedo.

„Hiina valitsus pärast lugematuid gānbēisid tuli meile vastu ja andsid maad;“ rääkis Leedo, lisades ,et said Hiina valitsuselt ka kolmeaastase maksusoodustuse. „Maksavad meile natuke peale, et me oma tehnoloogiat anname,“ tõdes Leedo, kelle sõnul võib riigis edaspidi mõelda mitme tehase peale.

Avatud tehases on pinda 15 000 ruutmeetrit ning ettevõte ehitas ka kolm ühiselamut, kuhu mahub elama 700 inimest. „Territoorium on 7-8 hektarit. See on piisav esialgu,“ rääkis Leedo.

Rahaasjadest rääkides jäi Leedo napisõnaliseks. Küsimusele, kui suur on Hiina tehasese tehtud investeering, vastas ta lühidalt: „Investeering on väga piisav“. Täpsustavale küsimusele, kas see on kümme miljonit eurot või enam, vastas Leedo: „Võib alati suurem olla“.