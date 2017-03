Leedo: jutt Elb-Linki pankrotiavaldusest ei vasta tõele, käib saneerimisprotsess

Saaremaa Laevakompanii (SLK) omanik Vjatšeslav Leedo ütles ERR-ile antud intervjuus, et Saksamaal Elbe jõel laevaliiklust korraldava Elb-Linki üle algab saneerimisprotsess ning pankrotist praegu juttu ei ole.

"Ma ei näe siin uudist, sest see on normaalne protsess. Liinil käis saneerimine juba tükk aega ju, praegu on ametlik saneerimise protsess. Ma ei tea, kust keegi võtab mingid pankrotid ja selle, et laevad lähevad jne. Tegelikult on esitatud avaldus Saksa seaduste järgi ja saneerimisprotsess hakkab pihta," rääkis Leedo ERR-ile.

"Kui vaatad muidugi meie meedia reaktsiooni, siis kohe laevad on läinud ja kuskil on pankrotid ja asjad. Tegelikult ma ei välista midagi, kui tõesti leitakse midagi, aga kahju, kui kirjutatakse asjast, mida ei teata. Ma isegi huviga lugesin, et Elb-Linki omanik on SLK. Pole kunagi olnud," lisas ta.

Leedo rõhutas, et Elb-Link ei ole SLK ettevõte. "SLK-l on Elb-Linkiga tegemist ainult nii palju, et SLK omanik olen 100-protsendiliselt mina ja Elb-Linki omanik on investeerimisfirma, milles mul on 50-protsendiline osalus. Olav Miil on ülejäänud 50 protsendi omanik," selgitas ta.

"Tegelikult on elu ju niimoodi, et kui on kasumid, siis jagatakse pooleks, ja kui on kahjumid, siis mõlemad peavad maksma, seda enam, et 1. oktoobril oli ju kokkulepe, et Olav Miil ostab Elb-Linki ära. Sellest olid jutud, et kõik jätkub, aga me pole jõudnud selle protsessini," lisas Leedo.

Ta kinnitas, et praegu ongi küsimus selles, et teine pool maksaks kahjumi võrdses ulatuses kinni.