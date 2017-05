Leedo kohtutüli riigi sadamafirmaga jätkub: Itaaliasse müüdud St. Olad asendavad sajad tuhanded pangas

Vjatšeslav Leedo laevafirma Väinamere Liinid jätkab kohtus protsessimist sadamaid haldava riigifirmaga Saarte Liinid maksmata sadamatasude üle. Küll aga pole võla tagatiseks enam parvlaev St. Ola, vaid pangadeposiit.

Sel nädalal raporteeris meedia St Ola müügist Itaaliasse. Nüüd juba uut nime kandev Medmar Giulia oli aga tagatiseks Väinamere Liinide ja Saarte Liinide vahelises kohtuvaidluses maksmata sadamatasude üle.

Kas St. Ola müük tähendab, et võlg on tasutud? "Ei ole. Vahetasime St. Ola tagatisena pangadeposiidi vastu välja," ütles Saarte Liinide tegevjuht Villu Vatsfeld. "Sadamas seisev laev tähendab meile ainult kulu. Pangadeposiit on vähem kulukas, sellele ei pea näiteks kütust ostma."

Vatsfeldi sõnul pole vaidluses endas midagi muutunud: Saarte Liinid nõuab Leedo firmalt sügisel maksmata jäänud sadamatasusid, Leedo pool aga nõuet ei tunnista. Nõuet tagab lisaks deposiidile ka riigifirma kasuks arestitud dotatsioonimakse majandusministeeriumilt.

Kokku - deposiit pluss dotatsioon - on tagatist umbes 900 000 euro eest, mis täielikult Saarte Liinide nõuet koos viivistega Väinamere Liinide vastu ei kata, kuid Vatsfeldi sõnul pole praegu kavas enamate Leedo laevade arestimist kohtunikult taotleda.

"St. Ola müük oli neil arvatavasti juba enne kokku lepitud," märkis Vatsfeld. "Mis teistesse laevadesse puutub, siis hoiame arengutel silma peal."

St. Ola müügihinda ei ole pooled avalikustanud, aga eri hinnangutel võis see ületada miljon eurot. Veel on Leedol järel praegu kaks 1980ndatel ehitatud -laid tüüpi laeva, mis on paaris laevaäri portaalis müüa paarisaja tuhnade euroga.