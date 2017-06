Leedo, Miili ja Tomingasega seotud firmade maksuvõlg on ligi 275 000 eurot

Ettevõtjate Vjatšeslav Leedo, Olav Miili ja Richard Tomingasega seotud pankrotiohus osaühingute Dagenhart ja Paxton Assets maksuvõlg on ligi 275 000 eurot.

Dagenhart OÜ maksuvõlg on 128 289,81, millelt on arvestatud intressi 12 378,74 eurot ning Paxton Assets OÜ maksuvõlg 122 892,97 eurot, millelt on arvestatud intressi 11 216,28 eurot.

OÜ Dagenhart pankrotiavalduse kohaselt on firma maksejõetu, kuna ei ole võimeline rahuldama võlausaldajate nõudeid ning OÜ Paxton Assets pankrotiavalduse kohaselt ületavad võlgniku kohustused oluliselt võlgniku varasid.

Maakohus nimetas OÜ Dagenhart ajutiseks pankrotihalduriks Jüri Truutsi, kelle ülesanne on muu hulgas selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, samuti kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud.

Kohus keelas võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamise.