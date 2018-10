Leedo müüs turismifirma aktsiad Aili Kägu ettevõttele

Seni kuulus Aili Kägule 4,5 protsenti Wrisi aktsiatest, tehingujärgselt tõusis tema osalus ettevõttes saja protsendini. Tehingu maksumus on konfidentsiaalne.

Vjatšeslav Leedo sõnul on Wris väärika ajaloo ja väga hea turupositsiooniga ettevõte. „Wrisi omandamine tuli meile omal ajal suhteliselt üllatusena ja meil ei olnud kavas pikalt turismiärisse jääda. Ometi kasvasime kokku päris pikaks ajaks ja mul on selle ühistegevuse üle ainult hea meel. Wris on olnud konkurentidele alati atraktiivne objekt, mul on väga hea meel, et ostja tuleb majast seest, kes tagab ka ettevõtte kultuuri ja väärtuste säilimise. See on turismiäris väga oluline,“ sõnas Leedo.

Aili Kägu sõnul on Wris tema elutöö. „Olen suure osa oma ajast olnud Wrisiga seotud ja kui see teema lauale kerkis, siis mul ei olnud palju valikuid. Minu soov on Wrisi edasi arendada koos olemasoleva kollektiiviga ja ma olen tänulik, et selle võimaluse sain.“

Wris asutati 1991. aastal ning see on Eesti üks vanimaid ja juhtivaid turismiettevõtteid. Wrisil on esindused Tallinnas, Kuressaares ja Jõhvis.