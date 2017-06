Leedo pantis parvlaevad kütusefirmale 0,7 miljoni euroga

Mitme haldusfirma kaudu Vjatšeslav Leedole kuuluvatel laevadel Harilaid ja Kõrgelaid on laevakinnistusraamatus seatud värske registerpant: 0,7 miljonit eurot kütuse hulgimüüja OÜ Mark Oil kasuks.

Harilaid kuulub ainsa varana mullu asutatud osaühingule Harilaid Maritime ja Kõrgelaid vastavalt osaühingule Kõrgelaid Maritime. Mõlema osaühingu ainuomanik on mitme valdusfirma kaudu Leedo.

Ühine registerpant on enne jaanipühi tehtud avalduse alusel laevakinnistusraamatusse kantud eile.

Mark Oili juht Jaan Soomets ei soovinud täpsemalt kommenteerida, miks Leedo laevad temale kuuluvale firmale panditud on. "See on kahe ettevõtja vaheline äritehing. Kui sellest tuleb midagi, on suur asi, kui ei tule, siis ei tule. Ei taha enneaegu kaagutada," ütles ta.

Mõlemad -laiud lahkusid märtsis Väinamerelt ja sõitsid Tallinna Vene Balti sadamasse, kus seisavad ka praegu. 1985. ja 1987. aastal Riias ehitatud nn "tankipraamid" on mõlemad sestsaadik ka müüa; leheküljel shipsbuy.com küsib maakler mõlema eest kokku 600 000 eurot, ehk saja tuhande jagu vähem kui registerpandi summa.