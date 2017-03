Leedo plaanib hakata kanu kasvatama

Vjatseslav Leedo Saaremaal Rauno Volmar

Vjatšeslav Leedole kuuluv Saaremaa Lihatööstus (SLT) tõi hiljuti müügile pakendatud kanalihatooted. Kui need tarbijale meelepärased on, võib juhtuda, et tööstus võtab oma tühjana seisva kanatsehhi taas kasutusele ja paneb püsti ka oma kasvanduse, kirjutab Saarte Hääl.