Leedo poeg mõisteti kelmuses süüdi

Alles esmaspäeval alguse saanud Vjatšeslav Leedo poja Martin Leedo kohtuasi sai täna lahenduse, kokkuleppemenetluses jäi Leedo koos kahe asjaosalisega süüdi, kirjutab Äripäev.

Kohus kinnitas täna prokuratuuri ja süüdistatavate vahel sõlmitud kokkuleppe ja mõistis MTÜ Mullutu Loodushoiu Seltsi, selle esindaja Egon Jürissoni ja juhatuse liikme Martin Leedo soodustuskelmuses süüdi, öeldi Lääne ringkonnaprokuratuurist.

Lääne ringkonna eriasjade prokuröri Kaido Tuulemäe sõnul on tema jaoks oluline selle juhtumi valguses näidata, et kuritegu ei tasu end ära. "Kokkuleppe saavutamise üks eeldusi oli kindlus, et Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõuded saavad täidetud ja selle tagatiseks on ka süüdistatavate varad arestitud," rääkis prokurör.

