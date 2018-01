Leedo pole laevandusäri nurka visanud

Laevanduses on Tuule Grupil sel aastal plaanis vastu võtta väljakutsed nii kauba- kui ka reisijateveo valdkonnas, kirjutab Saarte Hääl.

“Saarlased on ühtehoidev rahvas ja plaanis on seljad kokku panna saarlaste toodangu otsevedudeks meritsi põhja- ja läänesuunal,” Tuule Grupi asutaja Vjatšeslav Leedo. “Ka mandri ja saarte omavahelises ühenduses on uusi tuuli puhumas ning Saaremaa Laevakompanii edulugu ja kompetentsus teevad Tuule Grupist kindlasti ühe väga tõsise kaasarääkija kõikvõimalikes arengutes.”

Möödunud aastal kasvatasid Tuule Grupis kõige enam käivet põllumajandusega tegelevad ettevõtted – pea 60 protsenti. Puitmajade tootmisega tegeleva ettevõtte Saare EREK käive kasvas üle 20 protsendi.

