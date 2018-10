Leedo soovitus poliitikutele: riik võiks kaotada ära kõik maksud. Minusugune loeks pimedas küünlavalgel raha

Praamiäri kaotamise kohta tõdes Leedo, et laias laastus ei ole midagi juhtunud ning riigil on alati õigus otsustada, et tahab ise mingit äri ajada. Samas kinnitab Leedo, et riik ei peaks ettevõtluses tegutsema. „Kõik ärid peaksid olema erakätes. Riik ei tohiks ärisse sekkuda,“ kinnitas ta.

Samuti oleks saanud tema sõnul ajada seda asja teisiti. „Asju oleks saanud lahendada kergelt, ilusti ja korralikult, kui teine pool oleks ka aus olnud. Oleks öelnud, selgelt välja, et me tahame sellega ise tegeleda, mitte korraldanud pseudokonkurssi,“ rääkis Leedo.

Küsimusele, kas ta tegi ise protsessis mingeid vigu, vastas Leedo: „Tagantjärele oleme kõik targad. Kui midagi läheb untsu, siis kes on süüdi? Ise oled süüdi. Ei maksa otsida süüd tegevjuhis või naises. Kui ise vastutad asja eest, siis oled ka ise süüdi,“ rääkis ta.

Samas tõdes Leedo, et oli olukorras, kus ta ei saanud käituda teisiti. „Mul olid valikud. Kui oleksin teised valikud teinud, oleksin praegu teises kohas,“ rääkis Leedo. "Otsustasin seista, mitte istuda".

Riik võiks kõik maksud kaotada

Leedo sõnul võiks riik kaotada ära kõik maksud. Poliitikud võiksid sellisel juhul lihtsalt kokku arvestada, palju raha tarvis on. Meie eelarvet arvestades umbes 11 miljardit eurot. Ja siis korjavad poliitikud selle raha kokku. Näiteks elektrimaksuga, rääkis Leedo. Siis inimene kaalub, kas ostab endale elektriseadmed ja maksab selle pealt maksu. „Minusugune ilmselt istuks pimedas küünlavalgel ja loeks raha,“ lausus Leedo.

Sellise süsteemi puhul maksaksid Leedo sõnul kõik, ka vargad, spekulandid ja ametnikud. Samuti oleks see inimeste unistuste täitumine, et rikkad maksavad rohkem, sest neil on suurem auto, suur kodu ning samuti suur pesumasin.