Leedole kuuluv Saaremaa puitmajafirma avas Hiinas tehase

Jingmeni linnas on tegelikult Tuule Grupi kontserni kuuluv Saare Ereki tehas töötanud juba pool aastat ja seda kaubamärgi Saaremaa Houses all. Tehase pidulik avamine toimus sel nädalavahetusel.

Eesti ettevõtte jaoks tähelepanuväärse sammu teinud firma on näidanud tublit käivet - eelmise aasta müügitulu oli Saare Erekil 5,8 miljonit eurot, aasta varem 6,2 miljonit eurot. Eelmise aasta tulu kahanes 5% seoses elamu ja mitteeluhoonete ehituse osakaalu vähenemisega. Kasumit näitas küll ettevõte eelmisel aastal tagasihoidlikult, kõigest 7100 eurot.

Firma pani esimese puitmaja Hiinas püsti Shangai lähedal aasta tagasi ning sealse Disney Maailma teemapargi vahetusse lähedusse kohvik-restoraniks.



"Puitmajade nõudlus Hiinas kasvab ja sellest lähtuvalt ollakse huvitatud just elementmajade kontseptsioonist, mis Hiinas praegu sisuliselt puudub," rääkis ettevõtte tegevjuht Kaarel Väer toona ajalehele Saarte Hääl. Ta lisas, et mingil määral seal elementmajade ehitusega siiski tegeldakse, selle taga on seni olnud soomlased ja rootslased, kes on sinna oma tehased rajanud.