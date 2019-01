Leedu: Brüsselis pole Rail Balticu Vilniuse-Kaunase lõigus üksmeelt

Minister Ričardas Degutis lisas aga, et see ei takista umbes 900 miljoni eurot maksma mineva lõigu jaoks 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu rahastuse saamist, kirjutab ERR Uudised.

"Meil on nõukogu arvamus ja selle järgi on selge, et Vilnius-Kaunase lõik on niinimetatud puuduvate ühenduste nimekirjas," ütles Degutis.

"Olemasolevate nõukogu lahenduste järgi saaksid need puuduvad lülid 85 protsendi ulatuses rahastust, nagu terve projekt. Parlamendi positsioon on see, et Vilnius-Kaunase lõik oleks osa Rail Balticu projektist ja sellega nähakse ka ette 85 protsendi ulatuses rahastust," märkis minister.

Tema sõnul on liiga vara rääkida lõplikust lõigu rahastamise otsusest.

Transpordiminister Rokas Masiulis on öelnud, et juunis peetavad kõnelused selle üle ei tule ilmselt kerged. Masiulis on ärgitanud Euroopa Komisjoni tunnustama seda lõiku osana Rail Balticust, et see saaks Euroopa ühendamise rahastu (CEF) toetust.