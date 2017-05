Leedu ja Läti võistlevad elektribusside ehituses

Mõlemad lõunapoolsed Balti riigid on asunud usinalt elektribusside ehitusega tegelema - kui Lätis Jelgavas on esialgu kavas lihtsalt olemasolevatele bussidele elektriajamid peale panna, siis Leedus Klaipedas loodetakse jõuda ületuleval aastal täiesti originaalse elektribussi ehituseni.

Jelgavas, kus lätlased elektribussidega tegelevad, on omajagu bussiehitustraditsioone. Siin asus NSVLi ajal RAF väikebusse koostav tehas. 2004. aastal asutati Jelgavas tehas nimega AMO Plant, mille suurim aktsionär oli Moskva linnavalitsus ning mis koostas Hollandist ja Saksamaalt toodud osadest linnaliini- ja koolibusse.

AMO Plant tegutses kümme aastat. 2015. aastaks oli tootmine hääbunud ja Moskva linnavalitsus otsustas lahkuda makseraskustes tehase osanike seast, müües osaluse kohalikele Vene ärimeestele. Nüüd plaanivad nood ärimehed Läti ärilehe Dienas Bizness (DB) teatel busside koosteärile uuesti hoo sisse saada, see kord aga kavatsedes elektribusse toota. Uus ettevõte on taas munitsipaalse maiguga: selles osaleb ka Jelgava linnavalitsus.

Jelgavas toodetud linnaliinibussid. Foto: ferrustechno.ru

Esialgu on kavas senitoodetud AMO marki bussid ümberehitada diiselmootoritelt elektrimootoritele, kuid hiljem asuda täiesti uusi busse tootma. Tootmise ühe eestvedaja, varem AMO Planti juhtinud Aleksei Maslovi sõnul otsitakse praegu tootmiseks sobivat pinda. Nimelt asub suuremas osas endise bussitehase ruumest praegu Saksa firma AKG Thermotechnik alumiiniumist soojusvahetite tootmine.

"Loodame, et saame varsti pakkuda Läti omavalitsustele elektribusse väga taskukolhase hinnaga," ütles Maslov DB venekeelsele väljaandele. "Praegu töötame elektribussi prototüübi loomise kallal, mis baseerub 2010. aastal Jelgavas tootmissse läinud AMO Planti bussil. Oleme teinud avalduse Euroopa fondidele finantseerimise saamiseks ja loodame saada tuge ka Läti valitsuselt. 2020. aastani plaanime moderniseerida ja elektriajamiga varustada 55 AMO Planti tehases ehitatud bussi."

Leedulaste testbussi sisevaade. Foto: dancerbus.com

Leedulased plaanivad elektribusside ehituseni jõuda aga varem: Klaipedas Leedu-Saksa ettevõttes Vėjo Projektai loodetakse bussid sõitma saada juba paari lähema aastaga.

Taastuvenergialahendustega tegelevas ettevõttes on juba kaks aastat tagasi valmis saanud projekti esimene faas, mis kujutas endast vana Škoda TR14 trollibussi konverteerimist uueks moodsaks elektribussiks. See buss on leedulastel kui pilootprojekt, kus testitakse eri lahendusi, mida hiljem seeriatootmise bussis kasutada. Samuti populariseerib pooleldi kärgpaneelidega kaetud, pooleldi läbipaistev ja disainsisustusega testbuss ettevõtmist.

Teine faas, ehk ettevõtte enda teatel täiesti uue põlvkonna modernse linnaliinibussi prototüübi sõitmasaamine on plaanis aastal 2019. Prototüübi parameetrite ja välimuse kohta pole praegu palju teada peale nime: Dancer.