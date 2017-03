Leedu kaalub piirangut: alkoholi saaks osta ainult pangakaardiga

Ettevõtjatega kohtudes tutvustas Leedu peaminister Saulius Skvernelis neile ideed lubada alkohoolseid jooke osta vaid pangakaardiga, vahendab Läti defli Leedu portaal 15min.lt.

Peaministri sõnul tuleb kaaluda erinevad variante, nende seas vaid kaardimakse võimalust ning alkoholimüügi litsentside väljastamise piiramist, mis mõlemad lubavad jälgida, kas alkoholitarbimine väheneb. „Kui tulemus on positiivne, võime loobuda spetsiaalsete alkoholipoodide loomise ideest,“ tõdes Skvernelis.

Leedu pangaliidu juht Stasis Kropas ütles, et toetab peaministri ideed, kuid tunnistas, et selline käik nõuaks investeeringuid, Leedu tegutsevad kommertspangad sooviksid sularahaarveldused kaardimaksetega asendada, sest kaardimaksetele ülemineku protsess on Leedus Balti riikidest kõige kehvem.