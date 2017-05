Leedu kohtupretsedent: mängurile tuleb kasiinos kaotatud tuhanded tagastada

Vilniuse kohus langetas pretsedenditu otsuse: mehele, kes oli palunud end kasiinosse mitte lasta, tuleb tagasi maksta tema kaotatud summa- 16 900 eurot.

Asja arutanud kohus põhjendas otsust sellega, et meest ei oleks tohtinud kasiinosse mängima lubada, kirjutab Leedu Delfi. Enne raha kaotamist oli mees teinud mängukontrolli komisjonile avalduse, et teda kasiinosse ei lastaks. See avaldus saadeti kõigile programmis osalevatele kasiinodele.

Kohus märkis, et programmis vabatahtlikult osalevad kasiinod peavad oma kohustusi täitma. Kui seda ei tehta, on see kasiino poolt ebaseaduslik tegevus.

Kohtu otsuse saab edasi kaevata.