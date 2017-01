Kuressaare ja Tallinna lennuliini teenindav Transaviabaltika leiab, et muud võimalust kui kohtusse minna ei ole, selgitamaks Saare maavalitsusele paari lennu hilinemist ja ärajäämist.

Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles, et Transaviabaltika tahab kohtus vaidlustada maavalitsuse mullu detsembri keskel tehtud ettekirjutuse tehnilistel põhjustel hilinenud ja ärajäänud lendude eest, kirjutab Saarte Hääl.

Miks vedaja kohe kohtusse läks, soovitas Tiitson uurida lennufirma käest. "Leping tegelikult sätestab kohustuse lahendada vaidlusküsimused läbirääkimiste teel," tähendas arendusnõunik.

Samas märgitakse selles detsembris lennufirmale tehtud ja maavanem Kaido Kaasiku allkirjastatud ettekirjutuses, et selle vaidlustamiseks võib lennufirma tõepoolest esitada halduskaebuse Tallinna halduskohtule ning seda 30 päeva jooksul maavanema korralduse teatavaks tegemisest.

Transaviabaltika esindaja Rene Must kinnitas Saarte Häälele, et midagi tõsist Transaviabaltika ja Saare maavalitsuse vahel lahti ei ole. Pigem on tema sõnul tegemist lihtsalt olukorraga, kus Transaviabaltika soovib anda selgitusi, miks on nende lennuk mõnel korral Kuressaare liinile lühiajaliselt hilinenud.

