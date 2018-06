Leedu: leping Ossinovski Skinestiga on oht Leedu julgeolekule

Leedu riikliku raudteefirma Lietuvos Geležinkeliai plaan osta Eesti ärimehele Oleg Ossinovskile kuuluva Skinest Raili tütarfrimalt Skinest Baltija raudteeliipreid ei ole riikliku julgeoleku huvides, teatas Leedu transpordiministeerium, vahendab ERR Uudised.

Ministeerium esitas kolmapäeval Leedu valitsusele vastavasisulise resolutsiooni, kus tugineti riikliku julgeoleku tagamise seisukohast tähtsate objektide kaitse komisjoni hinnangule, milles leiti, et Ossinovskil "on sidemed ametite või füüsiliste või juriidiliste isikutega riikidest, mis kujutavad endas ohtu riiklikule julgeolekule."

Samuti märgiti, et Ossinovskit süüdistatakse korruptsioonis.

Lietuvos Geležinkeliai kõneisik Mantas Dubauskas ütles kolmapäeval, et ei ole selge kas vaadatakse üle ka raudteefirma ja Skinesti kontserni firmade varasemad lepingud, kuivõrd strateegiliselt oluliste ettevõtete lepinguid puudutav seadus jõustus alles tänavu märtsis. Ta ei välistanud seejuures, et ettevõte pöördub ka varasemate lepingutega eelnimetatud komisjoni poole.

Ossinovskit süüdistatakse Lätis 500 000-eurose altkäemaksu andmises, vastutasuks millele pidi Läti riikliku raudteefirma Latvijas Dzelzcelsi tütarfirma ostma Skinesti käest vanu vedureid.