Leedu loodab saada Hiina jaoks palju olulisemaks. Sel aastal tuleb sealt vaid käputäis ronge

Leedu riiklik raudteefirma Lietuvos gelezinkeliai ootab sel aastal Hiinast 20 erinevate kaupadega rongi.

Riigifirma juhi Mantas Bartuška sõnul ei ole kaubamaht praegu suur, kuid edaspidi võib Leedu saada Hiina ettevõtetele transiidiriigiks, vahendab Leedu Delfi.

„Loodame, et sel aastal lähevad läbi Leedu 20 Hiina transiitrongi,“ rääkis ta. Bartuška sõnul loodetakse, et Leedust saab ahvatlev värav Euroopasse.

„See ei ole suur osa. Täna sõidab läbi Valgevene ning Poola aastas 1500 rongi, nii et potentsiaal on suur, kuid kahjuks ei läbi need rongid Leedut. Meie hinnangul võiks osa sellest liikuda läbi Leedu,“ rääkis Bartuška, lisades, et samamoodi võiks vedada Hiinasse Skandinaavia kaupa.