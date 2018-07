Leedu mahehiid tahab Eestis rahapõldu künda

Eestis investoreid püüdmas käinud Leedu mahehiiu Auga Groupi looja ja juhatuse esimees Kęstutis Juščius loodab aktsionäridele maksta tulevikus dividende, kuigi esialgu on tegemist lennuka kasvuaktsiaga, kirjutab Äripäev.

„Orgaaniline toit on tõesti megatrend Euroopas. Võiks olla nii, et kui inimene teeb külmkapi ukse lahti, on pooled talle vastu vaatavatest toodetest Auga omad,“ unistas Juščius ettevõtte tähelennust.

Augustis Leedu börsi põhinimekirja jõudva Auga Groupi juhid käisid möödunud nädala neljapäeval potentsiaalsete Eesti investoritega tutvumas. Keda täpselt õnnestub omanikeringi püüda, pole veel teada.

