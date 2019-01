Leedu reisikorraldaja: alanud aasta toob suurema konkurentsi, aga hinnad tõusevad

Nii kinnitab kaks aastat Eestis tegutsenud Leedu puhkusereiside korraldaja Kidy Tour juhatuse esimees Gvidas Aukštuolis.

Aukštuolis arvab, et senise nelja konkurendi kõrvale võib Eesti turule tänavu tulla veel üks, Poola reisiagentuur Itaka. Nad tegutsevad juba Leedus ning teatasid mullu detsembris, et alustavad tegevust ka Lätis. „Itaka on suur mängija ning klientidele on konkurentsi tihenemine kindlasti kasulik, sest konkurents suurendab valikut,” tõdes Aukštuolis. Teisalt pole tema sõnul oodata hinnalangust, sest läänemaailmas nõudlus kasvab. Seega saavad varajased reisi broneerijad parema valiku ja hinna. Eestlastele peaks see sobima, sest Aukštuolise väitel oleme Baltimaades suurima ettebroneeringute arvuga riik.

Peamiselt Türgi ja Egiptuse perereiside pakkumisele spetsialiseerunud Kidy Touri juht hindab nende turuosa Eestis umbes kümnendiku suuruseks. Kidy Tour keskendub kahele sihtkohale, sest need on populaarsed ning turul enda tõestamine võtab aega. „On suur vahe, kas olen turul olnud 20 või kaks aastat,” ütleb üle kümne aasta turismiäris tegutsenud Aukštuolis. Ta loodab tänavu sõlmida koostöölepingu ka Eesti suurima reisagentuuriga Estravel, kust alguses öeldi, et enne koostöö alustamist tahetakse näha, kellega on tegemist. Estraveli turundusdirektori Airi Ilisson-Cruzi sõnul läbirääkimised käivad.