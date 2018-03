Leedu reisikorraldaja Novaturase aktsiapakkumisel tõi vähene huvi kaasa madala hinna

Leedu reisikorraldaja Novaturas pakkus Poola, Leedus ja Eesti investoritele võimalust osta Vilniuse ja Varssavi börsile mineva ettevõtte aktsiaid. Huvi oli leige.

Väikeinvestoritele pakuti aktsiaid hinnaga 13,50 eurot tükist, kuid lõplikuks hinnaks kujunes vaid 10,50 eurot aktsiast.

Pakuti 50 protsenti aktsiatest ja suure huvi korral oleks suurenenud pakkumine 66 protsendini ettevõtte aktsiatest, kuid investoritel jagus huvi kõigest 27 protsendi aktsiate vastu.

Lõplik investoritele pakutavate aktsiate arv on 2 104 648 aktsiat, mis moodustavad 27% ettevõtte olemasolevatest aktsiatest, mille müüvad ära mõned praegused aktsionärid, sealhulgas enamusaktsionär Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, äriühing, mis kuulub Polish Enterprise Fund VI-le, mida haldab Enterprise Investors).

Avaliku pakkumise koguväärtus on 22,1 miljonit eurot (ligikaudu 92,9 miljonit zlotti) ning ettevõtte turukapitalisatsioon on aktsia lõpphinnale tuginedes 82 miljonit eurot (ligikaudu 344,5 miljonit zlotti).

Jaeinvestoritele jaotatakse kokku 121 902 aktsiat, mis moodustab 5,8% kõigist avalikul pakkumisel olnud aktsiatest. Jaeinvestorite märkimissoove vähendatakse keskmiselt 40% võrra.

Eeldatav esimene kauplemispäev mõlemal börsil on 21. märtsil 2018.

Pakkumine hõlmab 3 903 500 aktsiat, st 50% ettevõtte olemasolevatest aktsiatest, mille müüvad ära mõned praegused aktsionärid, teatas ettevõte IPO alguses. Kui ettevõtte aktsiate järele on suur nõudlus, võib CETO suurendada nende arvu enda omandis olevate aktsiate arvelt kuni 1 249 120 aktsia ehk kuni 16% ulatuses olemasolevatest aktsiatest.

“Valmistab suurt rõõmu ja ühtlasi on tuleviku seisukohast põnevusttekitav, et Novaturas teeb peatselt oma debüüdi nii Varssavi kui Vilniuse börsidel,” ütles Novaturase tegevdirektor Linas Aldonis. “Tegemist on märkimisväärse sammuga, kuna see on üks suurimaid aktsiate avalikke pakkumisi Leedus alates 2010. aastast. Esmakordselt ajaloos pakuti Novaturase aktsiaid neis kolmes riigis ning ettevõtte aktsiad on üheaegselt noteeritud Vilniuses ja Varssavis, seda üsnagi nõudlikus kodumaiste ja rahvusvaheliste kapitaliturgude keskkonnas. Tänu börsidebüüdile on meie ettevõte senisest veelgi usaldusväärsem partner nii oma klientidele kui ka äri- ja rahandusringkondadele. Hindame oma börsidebüüti avasammuna pikaajalises koostöös nii kodumaiste kui ka välismaiste investoritega. Olen veendunud, et tulenevalt meie headele tulemustele ja läbipaistvale suhtlusele kaasame veelgi enam investoreid, kes soovivad osa saada meie tuleviku kasvust.”