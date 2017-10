Leedu seim ratifitseeris Rail Balticu leppe

Leedu seim ratifitseeris täna Balti riikide vahelise Rail Balticu rajamise leppe. Lepe sai valitsusjuhtidelt allkirjad 31. jaanuaril Tallinnas. Nüüd on kõik Balti parlamendid leppe heaks kiitnud.

Leppe eesmärk on tagada, et Rail Baltic saab 2025. aastaks valmis. "Tähtis on, et kiirus raudteel ulatuks 240 kilomeetrini tunnis. Poolakad ütlevad praegu, et nemad suudavad garanteerida maksimaalselt 160-kilomeetrise tunnikiiruse Leedu piirini ulatuval lõigul. Seetõttu oleme Leedus dilemma ees - mis kiirust pakkuda Kaunasest Poola piirini," ütles transpordiminister Rokas Masiulis pressiteates.

Ratifitseerimise poolt hääletas 96 saadikut, üks ei hääletanud. Võrdluseks - Eestis hääletas leppe poolt 63 riigikogulast ja vastu 20.

Leppe on juba ratifitseerinud Eesti ja Läti parlamendid.