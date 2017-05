Leedu tahab Ignalina tuumajaama sulgemiseks euroliidu toetust, aga see sõltub Brexitist

Leedu loodab pärast 2020. aastat saada abi tööta seisva Ignalina tuumajaama sulgemiseks. Euroopa Komisjoni energialiidu asjade asepresident slovakk Maroš Šefčovič kinnitas, et see sõltub Brexiti tulemustest, vahendab Leedu Delfi.

“Üks oluline doonor lahkub ning me peame kohanema. See ei saa olema lihtne diskussioon (tuumajaama sugemise toetamise küsimus), see saab olema proovikivi,” lausus Šefčovič Vilniuses ajakirjanike küsimustele vastates.

Šefčovič kinnitas, et mõistab, kuivõrd oluline see küsimus Leedu valitsusele on ning peaministri ning presidendiga kohtudes sai ta aru, et see saab olema üks järgmiste ELi eelarvekõneluste prioriteet.

Šefčoviči sõnul tekitab Brexit Ühendkuningriigi finantskohustuste osas suuri segadusi, mistõttu on võimatu finantseerimise perspektiivide osas midagi otsustada.

“Pidime järgmise seitsme aasta eelarve olulisemad kohad paika panema, kuid seda veel ei tehta, sest Brexiti osas on vaja suuremat selgust,” lausus ta.