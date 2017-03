Leedu tanklates hakatakse ka ravimeid müüma

Leedu parlament hakkab kevadel arutama ettepanekut, mille kohaselt laieneks meditsiinipreparaatide müük apteekidest väljapoole. Nii mitmedki tanklaketid juba valmistuvad kaubasortimendi laiendamiseks, kirjutab Leedu Delfi.

Mitmetest Leedu tanklatest saab juba praegu mõningaid meditsiinitarbeid soetada näiteks leikoplaastrit, aktiveeritud sütt, kurguvalu leevendajaid ning vitamiine.

Leedu tervishoiuministeerium on arvamusel, et seadusemuudatusega oleks võimalik vähendada apteegitur kontsentratsiooni. Osa apteekreid on selle sammu vastu ning väidavad, et kui ravimid muutuvad kättesaadavamaks, kasvab mürgitusjuhtude arv, sest tarbijatele saavad ravimite kasutamise kohta õiget infot anda vaid kvalifitseeritud farmatseudid.