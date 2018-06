Leedu veofirmad kaaluvad äri toomist Lätti ja Eestisse

Kui Eesti autovedajad on hädas kõrgete kütusekatsiisidega, siis Leedu ettevõtjad kaaluvad oma oma äri ülekolimist Lätti või Eestisse tapva kindlustushinna tõttu.

Leedu väikese veofirma omanik Arturas Martisjavitšjus, kelle ettevõtte hingekirjas on kuus autot, tunnistas cargonews.lt-le, et kindlustusfirmad on viinud Leedu veondusettevõtted olukorda, kus on vaja hakata ellujäämise nimel tõsiselt võitlema, vahendas Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.

„Ma ei saa aru, mis toimub? Möödunud aastal maksin ühe veoki eest kindlustust 350 eurot aastas. Nüüd on soodsaim pakkumine kindlustusfirmalt Lietuvos Draudimas 4000 eurot veoki kohta aastas. Seesam kindlustus küsis aga ei rohkem ega vähem, kui 25 000 eurot aastas. Kuid isegi 24 000 eurot kindlustusmakseid aastas on tappev ettevõtte jaoks, mille aastakäive ulatub 250 000 euro piiresse,“ tunnistas ettevõtja, kelle sõnul loob see olukorra, kus taas hakatakse maksma „mustalt“ palka ja leiutama muid skeeme.

„Ma ei taha sellega tegelda. Suured ettevõtted, kellel on suured autopargid, viivad oma ärid üle Lätti või Eestisse ja seda hoolimata asjaolust, et nad saavad tänu veokite suurele arvule oluliselt soodsamad kindlustuslepingud. Mina ei saa oma kulusid amortiseerida aga mingil viisil. Ma saan aru, et hind saab tõusta, kuid sellises ulatuses?“