Leedukate Eestisse registreeritud krüptofirma allkirjastas diili NBA tippklubiga

Leedu ettevõtjad on püsti pannud firma Lympo, mis peaks võimaldama inimeste terviseandmeid - pulsikellade mõõdetavaid näitajaid jms - ratsionaalsemalt kasutada. Vastav ettevõte on aga registreeritud hoopis Eestisse ning just allkirjastati koostööleppe NBA korvpalliklubi Dallas Mavericksiga.

Nagu õigele krüptofirmale kohane, on ka Lympol enda toote tuvustamiseks olemas whitepaper, vastav Telegrami grupp, kus kasutajatelt tagasisidet küsitakse jne. Idee on lahendada probleem, kus praegu kogutakse küll üle maailma kõvasti inimeste terviseandmeid erinevate seadmete abil (nt Fitbiti kellad), aga see info on a) killustunud erinevate firmade vahel b) kasutajatel ei ole oma andmete üle kontrolli ega võimalust nende pealt teenida.

Toodet pole, varandus aga juba koos

Lympo korraldas veebruaris ICO, millega koguti investoritelt soovitud 12,7 miljonit dollarit. ICO järel on aga firma väärtus veel kordades tõusnud ning nüüdseks on jõutud turukapitalisatsioonini 91 miljonit dollarit. Märkimisväärne, kui arvestada, et firma pole veel sisuliselt mingit toodet välja arendanud. Enne, kui tokeneid osta, peaks kindlasti firma äriplaani põhjalikult uurima.