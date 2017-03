Legendaardne vanahärra: mees tegi aktsionäride üldkoosolekul taas komejanti

Daimleri iga-aastane aktsionäride koosolek oleks peaaegu käest läinud, kui üks aktsionäridest hakkas rääkima sellest, et tal on õigus koosolekul viibida alasti, kirjutab Bloomberg.

Wilm Diedrich Müller on Saksamaa äriringkondades tuntud nimi. Ta on teinud pulli nii Allianzi kui ka Bayeri aastakogunemistel. Viimasel Daimleri üldkoosolekul kasutas ta talle antud aega, et hurjutada ettevõtte juhatust. Nimelt ei olnud tema kutsel kirjas, et ta võib tulla kohale „liigile ainusobivas riietuses" ehk alasti.

Daimleri tegevjuht Manfred Bischoff vastas mehele, et ta on tänulik, et mees tuli kohale siiski riietes. „Minu ning paljude teiste definitsioon liigile sobilikust riietusest ei ole sama mis teil," ütles ta.

Saksamaal on sellised aktsionäride aastakogunemised suhteliselt piinarikkad, sest igal osanikul on õigus küsida juhtkonnalt küsimusi. Seda kasutatakse tihti igasuguste kaebuste esitamiseks, millel ei ole mingit seost äri endaga. Tihti on kohal aktivistid, kes soovivad suure publiku ees südant puistata ning nii võib koosolek kesta hiliste õhtutundideni. Dailmeri koosolekul osales 6000 inimest.

Eelmisel aastal võtsid Daimleri aastakonverentsil tähelepanu endale kaks aktsionäri, kes hakkasid kõva häälega vaidlema vorstikeste üle, mida snäkina pakuti. Nii sai vähem tähelepanu fakt, et maailma suurim luksusautode tootja tegi rekord-aasta. Olukorra rahustamiseks kutsuti kohale politsei. Kõik algas, kui üks mees hakkas vorstikesi endale kotti toppima. Temaga tuli sel teemal vestlema üks naisterahvas ning nii vaidlus algas.

Müller kutsub end ise 61-aastaseks ärimeheks Saksamaa väikekülast. Ta käib aastas sadadel sellistel koosolekutel, teatab kohalik meedia. Mõned aastad tagasi üritas ta ühele börsil olevale alkoholitootjale selgeks teha, et nad võiks siseneda ka libestite turule, annab teada Sueddeutsche Zeitung.

