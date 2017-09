Legendaarne fondijuht: krüptorahade likvideerimine toob kullabuumi

Legendaarne arenevate turgude fondijuht Mark Mobius näeb krüptorahade plahvatuslikus kasvus ohtu.

Valitsused hakkavad digitaalvaluutasid likvideerima, kuna neid kasutatakse illegaalseks rahastamiseks terroriorganisatsioonide ja narkoärimeeste poolt, prognoosis täna Hongkongis Templeton Emerging Markets Groupi juht Mobius.

„Krüptovaluutad hakkavad kontrolli alt väljuma ja see tõmbab valitsuste tähelepanu,“ lausus Mobius. „Inimesed hakkavad taas kulla poole vaatama ning imestama, et miks me üldse usaldame neid valuutasid.“

Võimalik, et krüptorahade likvideerimine on juba alanud. Vähemalt Hiinas, kus elab enamus bitcoini kaevandajaid, kirjutab Bloomberg.

Hiina keskpank teatas, et krüptoraha põhised pakkumised on illegaalsed ning selles vormis raha kaasamine tuleb koheselt peatada. Keskpank ütles, et algatatud on nn. ICO pakkumistega seotud isikute ja organisatsioonide uurimine. Sellised tegevused rikuvad rahanduskorda ja tuleb keelata.

Mobius pole ainus, kes on mures. Bank of America Merrill Lynch väljendas juulis muret bitcoini suhtes, tuues välja palju murekohti nagu varguse ja häkkimise risk nagu ka võimetus muutuda pantimiskõlbulikuks tagatiseks.

„Inimestel peab olema vahetusvõimalus ja nad peavad seda usaldama,“ lausus Mobius rääkis ta enne Hiina keskpanga uudist. „Praegu on usaldus hea, kuna bitcoini ostetakse ja müüakse. Osalejate arvates on see mõistlik turg, kuid ühel päeval kui valitsused tulevad likvideerima, siis kukuvad valuutad kokku.“