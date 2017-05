Legendaarne laulja tegi üllatava avalduse oma karjääri alguse kohta

USA maksuamet ei halasta neile, kes makse ei maksa ning eriti vinged maksmata summad on tavaliselt rikastel ja kuulsatel. Teiste seas on suurde hädasse ja lausa vangi sattunud nii Lauryn Hill, Darryl Strawberry kui ka Al Capone. Hiljuti avaldas legendaarne muusik Bruce Springsteen, et ka tema jättis karjääri alguses maksud maksmata.

Springsteen vestles hiljuti Tribeca filmifestivalil Tom Hanksiga ja ütles muuhulgas: „Esiteks, ma ei kohanud New Jerseys ühtegi inimest, kes maksnuks makse. Terve osariik ei maksnud makse. Mina, teised bändi liikmed, mitte keegi ei maksnud neid." Maksuametile hakkas Springsteen huvi pakkuma alles peale seda kui singel „Born to Run" 1975. aastal ajakirja Time kaanele sattus, ütles Springsteen. Pärast seda läks mitu aastat kogu tema albumitelt ja kontserttegevuselt teenitud raha otse valitsusele. 30-aastasena oli tal enda sõnul hinge taga vaid umbes 20 000 dollarit ehkki ta oli juba väga kuulus. Springsteen lisas aga, et need ajad, kus ta makse ei maksnud, jäid kiiresti selja taha ning ta maksab neid tänaseni korralikult.