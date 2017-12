Legendaarne ost: mees maksis aastaid tagasi kahe pitsa eest summa, mis tänapäeval minestama paneb

Bitcoini fännid mäletavad kuupäeva 22. mai 2010, sest just siis tehti krüptorahaga teadaolevalt esimene reaalne finantstehing. Jätame igasuguse kuritegevuse ja narkodiilid kõrvale. Toona oli mees nimega Laszlo Hanyecz valmis maksma 10 000 bitcoini, et osta kaks suurt pitsat. Täna oleks selle tehingu väärtus olnud 100 miljonit dollarit.

Laszlo Hanyecz tegi toona foorumis Bitcoin Talk ebatavalise ettepaneku, et maksab 10 000 bitcoini inimesele, kes toob talle koju kätte kaks suurt pitsat.

„Ma maksan 10 000 bitcini mõne pitsa eest...nagu näiteks kaks suurt pitsat, et mul jääks midagi ka järgmiseks päevaks. Mulle meeldib järada eelmisest päevast järgi jäänud pitsat. Sa võid pitsa ise teha ja mulle tuua või tellida selle mulle mõnest pitsakohast, kust see kulleriga ära tuuakse. Ma soovin seda, et mulle toodaks bitcoinide eest süüa ja et ma ei peaks ise tellima ja seda ka tegema. Nagu telliks hotellis hommikusööki või midagi sellist. Nad lihtsalt toovad sulle midagi söögiks ja sa oled õnnelik! Mulle meeldivad sibulad, paprika, kaste, seened, tomatid, pepperoni jne...tavalised asjad, mitte mingi imelik kalakate või midagi sellist. Mulle meeldib ka tavaline juustupitsa, mida on odavam teha või osta. Kui sa oled huvitatud, anna mulle teada ja me saame tehingu teha."

Toona maksis 10 000 bitcoini umbes 40 dollarit. Väidetavalt maksis talle pitsad toonud inimene ise nende eest vaid 25 dollarit ning näljane bitcoini-kasutaja sai kõhu täis. Ei ole teada, kui õnnelik härra Hanyecz toona oli ja kas järgmisel päeval oli pitsa sama hea, aga täna teame, et seitsme aasta pärast oleks ta sama bitcoini koguse eest osta saanud 6,6 miljonit Papa Johni suurt pitsat, sest rahaline väärtus on selle ajaga kasvanud 100 miljoni dollari kanti. Eks oli toona teisigi, kes bitcoine vastu taevast loopima asusid ja täna mõtlevad - mis oleks kui... . Hanyecz on aga legend.