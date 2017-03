Legendaarse Elvise tütar on üllatuslikult rahahädas

Elvis Presley on üks legende, kelle kuulsus ei ole ka aastakümneid pärast surma tuhmunud. Võiks eeldada, et tema järeltulija elu on kindlustatud elu lõpuni. Kahjuks ei ole see nii. Elvise tütar Lisa Marie (49) on läbimas lahutusprotsessi ning selle käigus on tulnud välja, kui vilets on naise finantsseis, kirjutab Celebrity Networth.

Lahutus Michael Lockwoodi nimelisest mehest on valuline. Mees nõuab igakuist elatisraha. Lisa Marie kuu sissetulek ei ole sugugi paha - ta saab pärandusest 100 000 dollarit kuus. Naise enda sõnul ei maksnud tema agent pikki aastaid makstud summade pealt makse ning seega on ta USA maksuametile võlgu 1,5 miljonit dollarit. Suurbritannia valitsusele on ta võlgu 5 miljonit dollarit. Osariigi makse on ta võlgu 250 000 dollarit ning lisaks on igasugu muid võlgnevusi mitmesaja tuhande dollari jagu.

Lisa Marie väidab, et tema eks-mees kulutas ligi miljon dollarit tema raha ilma temaga konsulteerimata. Kui ta mehelt selle kohta küsis, siis tunnistanud ta väidetavalt, et on sellise summa naise krediiitkaartide kaudu magama pannud tõesti.

Mees jälle väidab, et Lisa Marie kulutas varanduse narkootikumide ja alkoholi peale. Naise sõltuvusprobleemid on kohtuprotsessis Lockwoodi üks tugevaim relv. Veel kurvemaks teeb loo see, et kõige selle keskmes on ka 8-aastaste kaksikute Harperi ja Finley hooldusõiguse küsimus.

Lisa Marie on tehniliselt Elvise endise firma Gracelandi töötaja ja saab sealt 4300 dollarit kuus „palka", mis katab tema, mehe ja nende kahe lapse tervisekindlustuse. Naine väidab, et on püüdnud 18 viimase kuu jooksul raha säästa. Ta ei ole puhkust võtnud, ei ole lennanud ega kuhugi reisinud. Ta elab täiskasvanud tütar Railey Keoghi ja tema pere juures.

Lisa Marie oli 9-aastane, kui ta isa suri. Pärast aastate pikkust kulutamist ja käpardlikku majandamist oli isa varanduse väärtuseks toona 5 miljonit dollarit (tänases vääringus 14 miljonit). Elvis jättis vara Lisale, tema vanaisale ja vanavanaemale. Vanaisa suri 1979. aastal ja vanavanaema aasta hiljem. 12-aastasest Lisa Mariest sai ainus vara käsutaja. Vara väärtus oli kasvanud 100 miljoni dollarini (tänases vääringus 295 miljonit dollarit). Ametlikult sai Lisa kontrolli isa vara üle 1993. aastal, kui ta sai 25-aastaseks. 2005. aastal müüs ta 85% sellest, kaasaarvatud Gracelandi, Core Media Groupile. Tehing oli väärt 100 miljonit dollarit. Sellest 53 miljonit sai ta rahas, 25 miljoni eest maksti varahaldusfirma võlgu ning 20 miljoni eest sai ta Core Media Groupi lihtaktsiaid.