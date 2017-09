Legendaarse mänguasjatootja buum sai läbi. Ettevõte koondab töötajaid

Taani kuulsate mänguklotside tootja Lego andis täna esimest korda enam kui aastakümne jooksul teada käibe vähenemisest ning eesootavast töötajate koondamisest, kirjutab Reuters.

Poolaasta käive vähenes läinud aastaga võrreldes viis protsenti. Tulemus avaldati kuu aega pärast ettevõtte juhi väljavahetamist, mis näitab, et ettevõte seisab silmitsi suurima katusmusega pärast 2000ndate algust, mil kompanii flirtis pankrotiga.

Ettevõte teatas, et nad ei saa kahe aasta jooksul lubada, et suudavad taas kasvada. Kuna ettevõtte hoog on raugenud, siis tuleb muuta organisatsioon õhemaks ja efektiivsemaks, ütles ettevõtte juht Jorgen Vig Knudstorp.

Legost kaob 1400 töökohta, nendest 600 peakontoris Taanis Billundis.