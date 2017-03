Legotootja ignoreerib Trumpi kaubandussõja ohtu

Maailmakuulus Taani mänguasjavalmistaja Lego toodab oma mänguklotsid Mehhikos ja müüb need USAsse. Kuigi Donald Trump on ähvardanud impordimaksu kehtestamisega, ei kavatse maailma kasumlikum mänguasjatootja selle pärast tootmist USAsse viia, kuna ei ole selge kas president viib oma ähvardused ellu.

„Ma ei näe praegu märke, et peaks midagi hetkel tegema,” ütles Lego juhatuse esimees Bali Padda Bloombergile.

Ta ei ole sugugi üksi sellisel seisukohal. Taani välisminister Anders Samuelsen ütles, et Trumpi prahvatused Twitteris ei saa olla seadusloome protsessi aseaine, mida on vaja reaalsete muudatuste tegemiseks.

Kuid ka ilma kaubandussõjata on Legol oma suurimal turul USAs katsumusi. Konkurents on kasvanud. 2016. aasta oli esimene kord paljude aastate jooksul kui Lego ei suutnud enam USAs käibekasvu saavutada. 2015. aastal kasvas Lego müük USAs enam kui kümme protsenti. Täpset müügijaotust Lego ei avalda, kuna ei ole börsiettevõte.

Lego mõlemad suured üleilmsed rivaalid on USA ettevõtted – Hasbro ja Mattel. Et jääda USA turul konkurentsivõimeliseks avaldas Taani ettevõte 2015. aastal plaani laiendada Mehhikos Monterrey tehases tootmist, luues sinna juurde 3000 töökohta.

Lego konkurentsivõime seisukohast on võtmetähtsusega väikesed tootmiskulud. Selles osas on oluline ka kohaloek maailma suuruselt teises majanduses, keda Trump ründab, kuna Hiina hoiab valuuta odavana.

„Me fokusseerime Hiinale,” ütes Padda. „Me kasvatasime mullu Hiinas müüki 25-30 protsenti.”

Legole on palju kiirem teema kui kaubandussõda hoopis see, kuidas reageerida revolutsioonile tarbijakäitumises. Online-müük on tulevik ja neid jaekaupmehi, kes ei suuda selleks valmistuda, ootab tume tulevik.