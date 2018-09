Lehmani krahh ei jää viimaseks

Tegelikult kestis kriis juba vähemalt pool aastat. 2008. aasta märtsis päästis JPMorgan Chase investeerimispanga Bear Stearn, võttes selle üle. Siis päästis USA kaks eluasemelaene väärtpaberiteks pakendavat gigantettevõtet Fannie Mae ja Freddie Maci. Ka hiiglasuur kindlustusselts AIG päästeti. Tekkis pettekujutlus, et kõik on hävimiseks liiga suured ja päästetakse. Lehmani häving mõjus külma dušina, sest see oli tõesti suur, bilansimahuga 600 miljardit dollarit.

Mõni päev pärast Lehmani allavett laskmist, 15. septembril 2008 andis Föderaalreserv laenuabi investeerimispankadele Goldman Sachs ja Morgan Stanley.