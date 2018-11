Leiutaja: Eestis ei väärtustata intellektuaalomandit

On selge, et iga riigi areng sõltub tema majandusest. See aga omakorda sõltub inimestest ja loodavast lisandväärtusest, mida on võimalik müüa.

Praegune olukord sunnib küsima: miks ei ole suudetud valitsuses lõpetada uue intellektuaalomandi seaduse loomet, nii et see on tänase seisuga juba hapuks läinud?

Või miks suleti möödunud kevadel leiutajatele oluline asutus Eesti intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde keskus (EITK)?

Allikas: Äripäev