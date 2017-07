Leivad lõpuks ühte kappi! Tere jätkab Farmi Piimatööstuse tütarfirmana

Konkurentsiamet andis eile Farmi Piimatööstuse ja Tere koondumiseks loa.Tere jätkab Farmi tütarühinguna.

Koondumise esimeses faasis jätkab Tere tegutsemist Farmi Piimatööstuse tütarühinguna. Ettevõtete kaubamärgid jäävad alles, koondunud ettevõtte pikaajaline strateegia töötatakse välja saneerimiskava elluviimise ajal.

Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepa sõnul saavutatakse koondumisega finantsiline stabiilsus ja kindluse, millest on puudust tundnud piimatootjad, ettevõtte töötajad ja võlausaldajad.

"Tere tooteportfell on mitmekesine, kõrge kvaliteediga ning tarbijate hulgas hea mainega, kuid just finantspool on tekitanud ebakindlust.Konkurentsiameti otsus parandab märkimisväärselt Eesti põllumajanduse tervist," lausus Lepp.

Tere juhataja Margit Taltsi kinnitusel ei tekita ühinemine konkurentsiameti hinnangul turule liiga tugevat jõudu, sest jätkatakse kahe eraldi portfellina.

Margit Taltsi sõnul tekivad koondumisjärgselt seotud ettevõtted, mis vaatavad Eesti turust kaugemale.

„Koondunud ettevõttel on ühiselt paremad võimalused ekspordi kasvatamiseks ning piisav tootmisvõimsus, et suurendada müügimahtu lähiriikides,“ sõnas Talts. „Tere tegeleb ka aktiivselt tootearendusega – juba juulis uuenevad põhipiimapakendite kujundused, üks vanimaid ja armastatumaid tooteid Merevaik saab juubelikujundusega pakendi, sügisel tuleme turule uute tootesarjadega.“

Farmi Piimatööstus (toonane Maag Piimatööstus) andis Tere ostuplaanidest teada mullu detsembris.

Maag ostis märtsis DNB-lt ja ja Nordea pangalt Tere ja ettevõttega seotud äriühingute laenunõuded ning sai Tere suurimaks võlausaldajaks. Ning 15. märtsil esitati konkurentsiametile ka koondumistaotlus.

Aprillis alustas konkurentsiamet Maag Grupi ja Tere omanikfirma Elveda ühinemise asjus lisamenetlust, et rohkem andmeid koguda. Menetluseks oli ametil aega neli kuud.

Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp kinnitas mais, et Tere kaubamärk jääb alles.