Lelle-Pärnu rongiühendus asendatakse bussiga

Reisijateveo lõppemisel Lelle-Pärnu raudteel alates 1. jaanuarist 2019 asendatakse see bussitranspordiga. 25. juulil kohtuvad Pärnu Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Ühistranspordikeskuse esindajad, et hakata otsima piirkonna elanike transpordiks kõige otstarbekamaid lahendusi.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhataja Lauri Luur ütles, et kuigi reisijatevedu Lelle-Pärnu raudteel lõppeb 1. jaanuarist 2019, tuleb alternatiive hakata otsima kiiremas korras. “Kõige olulisem on tagada, et pärast reisirongiliikluse lõppemist ei väheneks seni reisirongi kasutanud piirkondade inimeste transpordivõimalused,“ ütles Luur.

Tema sõnul näitab reisirongide kohta käiv statistika, et Lelle-Pärnu vahelisel lõigul on igas peatuses (va Pärnu) olnud keskmiselt 2-3 sisenemist või väljumist iga reisi kohta. „See on kokku üks väiksem bussitäis inimesi. Praegu on eelkõige küsimus selles, et piirkondade inimestel oleks ühistranspordi kasutamise võimalus. See ei pea olema tingimata rong, seda on praeguse raudteesse investeerimisvajaduse tõttu odavam ja mõistlikum lahendada bussitranspordiga,“ ütles Luur. „Küll peame veel enne selgitama välja kohalike elanike transpordivajadused, et saaksime kujundada mõistliku bussiteenuse kuni Rail Balticu valmimiseni 2025. aastal.“

Valitsus otsustas lõpetada avalike vedude tellimise Lelle–Pärnu raudteel 1. jaanuarist 2019, sest raudtee tehniline olukord ei võimalda enam selle kasutamist reisirongiliikluseks. Rongi kiiruse hoidmine üle 60 km/h eeldab ligi 17 miljoni kulutamist raudtee uuendamisele.