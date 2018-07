Lendav takso? Rolls-Royce tutvustas 400km/h lendavat sõiduvahendit

Äsja toimunud Farnborough International Airshow 2018 üritusel tõmbas tuntud autotootja Rolls-Royce katted oma uuelt lendavalt taksolt, kirjutab geenius.ee.

Tegu on lendava sõiduvahendiga, mis tõuseb õhku ja maandub vertikaalselt. Sõiduvahendil on gaasiturbiin ja elektriaku, millele energia salvestatakse. Tänu sellele ei vaja lennuk eraldi elektriakude laadimist ning seda on võimalik kasutada tavalistel helikopterite õhkutõusu- ja maandumisplatvormidel.

Kokku on lennuseadmel 6 propellerit, mis on tänu välja töötatud tehnoloogiale eriti vaiksed.

Lennuk suudab arendada kuni 400 kilomeetrist tunnikiirust ning lennuulatus jääb umbes 800 kilomeetri juurde. Inimesi mahub reisi jaoks peale neli või viis.