„Lendava takso“ loojad said investoritelt suure investeeringu

„Lendava takso“ prototüübi kallal töötav Müncheni idufirma Lilium sai investoritelt 90 miljonit dollarit.

Saadavat raha plaanib oma lennumasinaga reisijaid viie minutiga Manhattanilt JFK Lennujaama sõidutada lubav firma kasutada viis reisijat mahutava ning 300 km/h liikuva lennumasina prototüübi loomiseks. Sellisel kiirusel suudab lennumasin ühe laadimisega lennata tunni.

Ettevõtte teatel peaks lend Manhattanilt lennujaama hakkama maksma vähem kui sama reis tavalise taksoga.

Ettevõtte üks asutajatest ning juhatuse esimees Daniel Wiegand kinnitas teates, et investeeringuga saab Liliumist maailma üks paremini rahastatud elektriliste lennumasinate projekte.

Firma kahekohaline testmudel tegi eduka esimese lennu aprillis.

Firmasse tegi rahasüsti Hiina miljardäri Ma Huatengi investeerngute haldusfirma Tencent Holdings.

Investorite seas on lisaks Lichtensteini LGT Group, Twitteri asutaja Ev Williamsi firma Obvious Ventures ning Suurbritannia Atomico.

Seotud lood: Taevas lendab autosid

Liliumi kommertsjuht Remo Gerber rääkis Bloombergile, et nad usuvad, et

nende tehnoloogiat hakatakse laialdaselt kasutama nii linnades kui ka linnadevahelises liikluses. Ainus, mis selleks tarvis, on maandumisplats.

Gerberi hinnangute kohaselt läheb veel mitmeid aastaid, enne kui nende lennumasin võiks masstootmisse jõuda.