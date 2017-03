Lennufirmad on prantslaste tõttu vihased: me ei saa pealt vaadata, kuidas tuleb järjekordne masendav suvi

Terves Euroopas saadavad lennujaamad oma klientidele teateid selle kohta, et alanud on Prantsuse lennujuhtide nädala-pikkune streik. See algas eile, 6. märtsil. Streik ei puuduta mitte ainult Prantsusmaa lennufirmasid ning üha enam reisijaid jääb lennujaamadesse lõksu. Kõik see puudutab ka neid lende, mis kasutavad Prantsusmaa õhuruumi, kirjutab Forbes.

Prantsusmaal on streigiga seotud kõik suuremad lennujaamad ning linnad. Pariisi lennuväljad on saatnud välja sõnumeid, mis paluvad reisijatel kontrollida oma lennuaegu enne lennujaama jõudmist. Sama paluvad oma klientidel teha ka Euroopa lennuoperaatorid.

Esmaspäevast reedeni jääb ära enam kui 1000 lendu ning ametnikud on vedajatele öelnud, et nad võiks teha omalt poolt kõik, et vältida lennujaamades tekkivat kaost. Paljud reisid suunatakse Prantsusmaa õhuruumist mööda, väga paljud lennud hilinevad. Lisaks Prantsusmaale on eriti häiritud lennud Suurbritannia, Itaalia, Šveitsi ning Hispaania suunal.

Lennujuhid streigivad töötundide ja -tingimuste tõttu.

Air France'il jäi esmaspäeval ära 20% lendudest, odavlennufirmadel EasyJet 38 lendu ning Ryanairil 45 lendu.

„Ryanair on pöördunud Prantsusmaa valitsuse ja Euroopa Komisjoni poole, et võetaks vastu koheseid meetmeid, et vältida taas Euroopa õhuruumi sulgemist ja seda Prantsusmaa ametiühingute tõttu," kurtis firma oma teates.

„Nad ei saa lihtsalt pealt vaadata, kuidas tuleb järjekordne masendav suvi Euroopa lennureisijatele."

Loe veel

2016. aasta oli lennujuhtide streikide osas Euroopas rekordiline. Need mõjutasid lennujaamade tegemisi kokku 41 päeval. Alates 2010. aastast on streikide tõttu ära jäänud üle 35 000 lennu. Viie aastaga on sellised streigid maksma läinud 9 miljardit dollarit.

Lennufirmasid ühendav lobigrupp palub Euroopa Komisjonil ja riikide valitsustel teha midagi, et streikide mõju vähendada. Nad soovivad, et naaaberriigid saaks vaidluste puhul võtta lennujuhtimise ajutiselt enda kätesse.