Lennujaamaal oli rekordarv reisijaid

Juunikuu kujunes Tallinna Lennujaamas kõige suurema reisijate arvuga kuuks läbi aegade, kokku läbis lennujaama üle 258 000 reisija, mida on 15% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Samuti purunes ka suurima reisijate arvuga nädala rekord – juuni viimasel nädalal reisis Tallinna Lennujaama kaudu 62 744 reisijat, teatas ettevõte.

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul veavad reisijate arvu kasvu paranenud lennuvõimalused, sest juunis toimusid regulaarsed otselennud 35 sihtkohta, enim on istekohtade pakkumist suurendanud Nordica. „Lennujaama uue julgestuskontrolliala suurem läbilaskevõime aitab meil rekordilise reisijate arvuga paremini toime tulla, kuid prognoosime sellise nõudluse jätkumist vähemalt oktoobrikuuni,“ märkis Pärgmäe.

Lennujaama palutakse reisijatel tulla vähemalt 1,5-2 tundi enne lennu väljumist, et vältida suuremaid ummikuid tipptundide ajal. „Uued kontroll-liinid kiirendavad reisijate pääsemist lennule eeskätt juhul, kui reisija on oma pagasi korrektselt pakkinud ning enne julgestuskontrolli võtnud pagasist välja elektroonilised seadmed ning vedelikud – see aitaks oluliselt leevendada julgestuskontrolli läbimisel tekkida võivaid järjekordi,“ rõhutas Pärgmäe.

Poole aasta kokkuvõttes on keskmine reisijate arvu kasv 16 protsenti. Regulaarlendudel suurenes pakutavate istekohtade arv 10 protsenti ning reisijate arv 14 protsenti.

Mullusega võrreldes on enim lende lisandunud Varssavi liinile, kuhu on sel suvel võimalik lennata kolm korda päevas. Juunis alustas taas suviseid lende Tallinna ja Barcelona vahel Hispaania lennufirma Vueling. Enim reisijaid oli juunis Frankfurdi liinil. Tšarterlendude sihtkohtadest olid populaarseimad Kreeka, Türgi ja Bulgaaria kuurortlinnad.