Lennujuht süsteemirikkest lennuliikluses: käivitus eriolukordade plaani teine etapp

Tallinnast tohtis vastavalt Eurocontroli arvutustele startida ajavahemikus kell 14.00-17.00 kolm õhusõidukit ning alates kella 17.00st viis lennukit. "Kolm kuni viis lendu oli väljuvate lendude hulk, mis vastavalt eelmainitud plaanile oli Tallinna Lennujaamale eraldatud. Valisime koos kohalike teenuseosutajate ja Tallinna Lennujaamaga välja lennud, mis said loa startida. Kui esmane valik oli tehtud, asusime sõlmima kokkuleppeid naaberriikide lennujuhtimiskeskustega, et ka ülejäänud soovijad saaksid startida. Hea koostöö tulemusena õnnestuski tagada suuremate viivitusteta stardiajad kõigile soovijatele," rääkis Pihlak, kelle sõnul ei mõjutanud rike ka ülelende ning rikke algusajal õhusolevaid lende.

"Eesti kohal on mitu olulist lennutrajektoori: Soome ja Euroopa vahelised liinid ning Aasia-ja Venemaa-suunalised liinid. Ülelennud moodustavad ligi 80 protsenti Eesti õhuruumi lendudest ja kui rike oleks kauem kestnud, siis oleks ülelendude hulk tõenäoliselt tavapärasest väiksem olnud," lisas Pihlak.

Pihlaku 19-aastase lennujuhi karjääri jooksul on taolisi rikkeid esinenud väga harva. "Nii lennufirmad kui ka lennujuhtimiskeskused teevad alati kõik endast oleneva, et lennud stardiksid õigeaegselt ning lend kulgeks ohutult läbi õhuruumide," kinnitas lennujuht. Kusjuures lennujuhi töö ei erinenud tavapärasest kuigivõrd, sest lennujuhtimiseks vajalikud süsteemid olid töökorras ning lennuohutus oli tagatud. "Suurem töökoormus oli tegelikult lennuvoogude korraldajal, kes on lennujuhi töö sooritamiseks vajalik taustajõud," sõnas Pihlak.

Õhusõidukite starti ja maandumist mõjutavad paljud tegurid - pigem tuleb ette lendude hilinemisi kui ärajäämisi. "Starti võivad mõjutada tehnilised rikked, ilmastikuolud stardi- kui ka sihtlennujaamas, ülekoormus nii lennujaamades, õhuruumi osades kui lennujuhtimiskeskustes," tõi Pihlak näiteid. Tallinna lennujaama läbilaskevõime on reaalajas muutuv, kuid läbilaskevõime arvutamiseks võetakse arvesse näiteks ruleerimisteede võrgustikku, seisuplatside hulka, lennuraja kasutamise protseduure kui ka reaalaja ilma ning kasutatavaid navigatsioonivahendeid.

Maandumist mõjutavad ennekõike ilmastikust tingitud faktorid nagu halb nähtavus, tugev külgtuul ja äike lennuvälja kohal. "Igaks olukorraks on siiski ka lahendus olemas. Kui lennurada on hõivatud või lennujaama navigatsiooniseadmetes on tehniline viperus, võib lennuk oodata lennuvälja läheduses olukorra paranemist või siis minna maanduma varulennuväljale," kinnitas Pihlak.