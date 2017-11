Lennukas idee: Tartu soovib toetada lennufirmat, kes tartlasi välismaale hakkaks lennutama

Tartu linnavalitsus kaalub võimalusi, kuidas tekitada lennufirmades huvi avada Tartust välismaale viivaid lennuliine. Rahaliselt saaks linn üht lennufirmat toetada kuni 500 000 euroga kolme aasta jooksul, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Sellest, et Tartu arengut takistavad kehvad ühendused ja muuhulgas kehv lennuühendus välismaaga, on räägitud juba aastaid. Samuti on linn juba aastaid otsinud võimalusi, kuidas lennuühendusi parandada.

Et lennufirmadel oleks huvi avada Tartust välismaale viivaid lennuliine, otsib Tartu linnavalitsus võimalust, kuidas liinide käimapanemist rahaliselt toetada. Abi võiks tulla ka kohalikelt ettevõtjatelt, usub linnavalitsus.

Praegu saab Tartust küll Helsingisse, kuid jätkulendu mõnda suuremasse sihtriiki peab seal ootama liiga kaua. Finnairi prioriteedid on mujal ja tartlastele sobivamatel aegadel teeb lennuk Soome siselende.

Varem on Tartust saanud ka Riiga ja Stockholmi, kuid need liinid ei tasunud ettevõtetele ära ja pandi kinni.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.