Lennukitäis puhkajaid ootab Splitist Nordicaga tagasilendu, inimesed taaskord infosulus

Eesti riikliku lennufirma Nordica arendusjuht Sven Kukemelk vabandas reisijate ees ning selgitas, et Tallinn-Split-Tallinn lend on tõepoolest mitu tundi hilinemas lennukite vahetuse tõttu.

"Meie tänahommikune Tallinn-Split-Tallinn lend tõepoolest on hilinemas. Hetkeseisuga on lend juba Tallinnast väljunud ning jõuab Spliti umbes 2,5 tunnise hilinemisega. Hilinemine on tingitud viimasel hetkel toimunud lennukite vahetusest, mistõttu ka hilines Tallinnast väljalend," ütles Kukemelk Delfile.

Splitis lendu ootav lugeja kirjutas Delfile, kuidas algul ei jaganud Nordica üldse infot ning seejärel öeldi, et lend on ülebroneeritud. "Pagasit ära anda ei saa. Keegi midagi ei räägi."

Sven Kukemelk Nordicast lubas, et uuritakse nende lepinguliselt partnerilt Splitis, miks nad pole teavitanud reisijaid hilinemisest. "Uus eeldatav väljalennu aeg on hetkel 12.00 Horvaatia aja järgi. Me vabandame kõikide reisijate ees ning loodame mõistvale suhtumisele."