Lennundusekspert: airBaltic lammutab Nordicat

Kukemelk märkis Äripäeva raadio saates "Globaalne pilk", et inimeste arusaamine lennundusest on oluliselt muutunud. Kui aastaid tagasi korgiti Tallinna–Helsingi liinil lahti šampanja ning soe toit lennul oli iseenesestmõistetav, pakuvad lennufirmad nüüd hoopis askeetlikumaid tingimusi – jalaruumi on vähem ning joogi- ja söögipoolisest võib tihti vaid unistada.

Kukemelk tõdes, et nii Euroopa kui kitsamalt ka Eesti võiksid erilist tähelepanu pöörata odavlennufirmadele ning mitte jääda nende surve alla, sest see võib kahjustada kohalikku lennundusturgu.

