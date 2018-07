Lennupiletite müük kasvatas Estraveli käivet

Tänavu 30. sünnipäeva tähistava Estraveli kontserni müügikäive oli eelmisel aastal 91 miljonit eurot ning ettevõtte maksueelne kasum 1,41 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Nii müügikäibe kui töötajate arvu järgi (215) on Estravel ettevõtte teatel Baltimaade suurim reisiagentuur, mille kaudu toimus 2017. aastal üle 370 000 reisi.

Estraveli müügikäive Eestis kasvas möödunud aastal 11,5% ja ületas 70 miljoni euro piiri, maksueelne kasum oli 1,41 miljonit eurot.

Kõige rohkem müüs Estravel 2017. aastal lennupileteid, mis moodustasid veidi üle poole ettevõtte kogumüügist. Teisel kohal oli hotellimajutuse ning kolmandal pakettreiside ja kruiiside müük. Kliendigruppide lõikes oli suurim eraisikutest puhkusereisijate osakaal (44%), millele järgnesid äriühingud (37%) ning riigi ja avaliku sektori organisatsioonid (17%).

Estravel AS juhatuse liige Anne Samlik sõnas, et 2017. aastal sõitis Estraveli grupi ettevõtete kaudu iga päev reisile keskmiselt üle 1000 kliendi, kelle sihtkohaks oli 183 erinevat riiki. “2017. aasta oli meie jaoks väga töine – suurenes nii äri- kui ka puhkusereisijate arv ning seoses Euroopa Liidu eesistumisega võtsime vastu rohkem konverentsituriste kui kunagi varem. Ka 2018. aasta esimene pool näitab turismisektoris jätkuvat tõusutrendi ning kasvanud on nii Eesti reisijate kui ka Eestit külastavate turistide arv.”