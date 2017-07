Lennuraja ehitustööd jätkuvad, hilinevaid lende saab Tallinnas nüüdsest vastu võtta vaid kahel ööl nädalas

Lennujaama asfalteerimine ja öised tööd Foto: Andres Putting

Täna algavad mahukad tööd Tallinna lennujaama lennuraja keskmises osas. See tähendab, et kui seni oli lennurada liiklusele avatud kolmel ööl nädalas, tänasest alates on lennurada liiklusele avatud vaid kahel ööl nädalas - ööl vastu kolmapäeva ning vastu laupäeva.